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Экономика Британии находится в рецессии

Четверг, 17 ноября 2022, 13:56

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в четверг признал, что британская экономика находится в рецессии.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Согласно прогнозам, в следующем году британская экономика сократится на 1,4%.

Хант объяснил, что на экономику влияют глобальные факторы, в частности, война в Украине, следствием которой стал резкий рост цен на энергоносители и продукты питания. 

По словам министра, Великобритания оказалась менее подготовлена, чтобы справиться с такими потрясениями, чем некоторые конкуренты.

В правительстве прогнозируют, что Британию ожидает относительно неглубокая, но затяжная рецессия, и это будет иметь последствия для домохозяйств по всей стране. Если отдельные прогнозы Банка Англии оправдаются, безработица может достичь 6,5% - еще один миллион человек может остаться без работы.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что война в Украине должна побудить к более быстрому реагированию на проблемы изменения климата.

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Великобритания Война с РФ Эконом.кризис

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