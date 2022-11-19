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Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів

Субота, 19 листопада 2022, 17:02

Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За інформацією міністерства розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також використовуються для стабільної роботи лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів.

За власними заявами, Федеральне міністерство економіки ФРН надає, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.

За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.

Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) закупить ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів.

Нагадаємо, Литва вже надала допомогу в розмірі 3 млн євро на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури України, а незабаром буде надано ще 2 млн євро.

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Німеччина Війна з РФ Енергетика

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