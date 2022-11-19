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Германия поставила Украине уже 2430 генераторов

Суббота, 19 ноября 2022, 17:02

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

По собственным заявлениям, Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет, среди прочего, 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году.

Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.

Напомним, Литва уже оказала помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будет предоставлено еще 2 млн евро.

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Германия Война с РФ Энергетика

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