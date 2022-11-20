Британія показала брендовані запальнички-подарунок для українських військових, які проходять вишкіл

У Міноборони Британії показали брендовані запальнички, які створили як особливий подарунок для українських військових, які приїздять на вишкіл до Сполученого Королівства.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у своєму Twitter.

"Серед зимового спорядження, яке отримують українські військові, які тренуються у Британії, буде особливий знак підтримки від Сполученого Королівства. Це запальничка, яку можна перезаряджати - кращий друг солдата вже багато поколінь поспіль - із написом "Слава Україні, героям слава".

Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.



A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.



Engraved with the message:

“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”



🇺🇦🤝UK 🇬🇧 pic.twitter.com/2cOyDD6WJC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2022

Окрім напису, на ній зображений також великий тризуб. Сама запальничка за розміром - як сірникова коробка та дає суттєво більший вогник, ніж звичайні побутові запальнички.

Нагадаємо, 19 листопада до Києва вперше приїздив новий прем’єр Британії Ріші Сунак. Він пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а також заявив про наміри надати 16 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України.