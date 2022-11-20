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Британія показала брендовані запальнички-подарунок для українських військових, які проходять вишкіл

Неділя, 20 листопада 2022, 12:46

У Міноборони Британії показали брендовані запальнички, які створили як особливий подарунок для українських військових, які приїздять на вишкіл до Сполученого Королівства.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у своєму Twitter.

"Серед зимового спорядження, яке отримують українські військові, які тренуються у Британії, буде особливий знак підтримки від Сполученого Королівства. Це запальничка, яку можна перезаряджати - кращий друг солдата вже багато поколінь поспіль - із написом "Слава Україні, героям слава".

Окрім напису, на ній зображений також великий тризуб. Сама запальничка за розміром - як сірникова коробка та дає суттєво більший вогник, ніж звичайні побутові запальнички.

Нагадаємо, 19 листопада до Києва вперше приїздив новий прем’єр Британії Ріші Сунак. Він пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а також заявив про наміри надати 16 млн  фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України.

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Велика Британія Війна з РФ

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