Британія показала брендовані запальнички-подарунок для українських військових, які проходять вишкіл

У Міноборони Британії показали брендовані запальнички, які створили як особливий подарунок для українських військових, які приїздять на вишкіл до Сполученого Королівства.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у своєму Twitter.

"Серед зимового спорядження, яке отримують українські військові, які тренуються у Британії, буде особливий знак підтримки від Сполученого Королівства. Це запальничка, яку можна перезаряджати - кращий друг солдата вже багато поколінь поспіль - із написом "Слава Україні, героям слава".

Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.



A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.



Engraved with the message:

“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”



🇺🇦🤝UK 🇬🇧 pic.twitter.com/2cOyDD6WJC