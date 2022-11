Британия показала зажигалки-подарок для украинских военных, которые проходят обучение

В Минобороны Великобритании показали брендированные зажигалки, которые создали как особый подарок для украинских военных, которые приезжают на обучение в Соединенное Королевство.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"Среди зимнего снаряжения, которое получают украинские военные, которые тренируются в Великобритании, будет особый знак поддержки от Соединенного Королевства. Это зажигалка, которую можно перезаряжать - лучший друг солдата уже много поколений подряд - с надписью "Слава Украине, героям слава".

Amongst the winter kit provided to Ukrainian recruits training on UK soil, will be a special token of UK support.



A refillable lighter, a soldier’s best friend for generations.



Engraved with the message:

“Glory to Ukraine, Glory to the heroes.”



