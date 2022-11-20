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Британия показала зажигалки-подарок для украинских военных, которые проходят обучение

Воскресенье, 20 ноября 2022, 12:46

В Минобороны Великобритании показали брендированные зажигалки, которые создали как особый подарок для украинских военных, которые приезжают на обучение в Соединенное Королевство.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"Среди зимнего снаряжения, которое получают украинские военные, которые тренируются в Великобритании, будет особый знак поддержки от Соединенного Королевства. Это зажигалка, которую можно перезаряжать - лучший друг солдата уже много поколений подряд - с надписью "Слава Украине, героям слава".

Кроме надписи, на ней изображен также большой трезубец. Сама зажигалка по размеру - как спичечный коробок и дает больший огонек, чем обычные бытовые зажигалки.

Напомним, 19 ноября в Киев впервые приезжал новый премьер Британии Риши Сунак. Он пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а также заявил о намерениях предоставить 16 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь для Украины.

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Великобритания Война с РФ

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