Макрон звинуватив Росію у "хижацькому" впливі на Африку

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію в підживленні антифранцузької пропаганди в Африці для задоволення "хижацьких" амбіцій в неспокійних країнах, де Париж зазнав військових невдач і більш широкої втрати впливу за останні роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час розмови в кулуарах саміту франкомовних країн в Тунісі Макрона попросили відповісти критикам, які стверджують, що Франція використовує історичні економічні і політичні зв'язки в своїх колишніх колоніях для обслуговування власних інтересів.

"Це сприйняття підживлюється іншими, це політичний проєкт. Я не дурень, багато впливових осіб, які іноді виступають у ваших програмах, отримують гроші від росіян. Ми знаємо їх ", - сказав Макрон в інтерв'ю TV5 Monde.

"Низка держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб зашкодити Франції, зашкодити її мові, посіяти сумніви, але перш за все переслідують певні інтереси", - додав він.

Франція, колишня колоніальна держава на більшій частині Західної та Центральної Африки, має давні військові зв'язки у франкомовній Африці, і французькі війська були розміщені в Малі протягом десятиліття в рамках контртерористичної операції.

Критики називають операцію Франції провальною і звинувачують її в подальшій дестабілізації регіону.

Останніми роками на ситуацію намагається впливати Росія, розгорнувши приватну військову компанію "Група Вагнера" в кількох країнах, в тому числі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Малі.

Парижу довелося вивести війська з Малі після того, як військові африканської країни прийшли до влади в результаті перевороту в 2020 році на тлі розриву відносин. Згодом військове керівництво запросило Групу Вагнера допомогти в десятирічній битві проти ісламістських бойовиків і розірвати зв'язки з Францією.

Росія заявила, що Група Вагнера не представляє російську державу і не отримує від неї зарплату. Але ЄС наклав санкції на ПВК, звинувативши її в проведенні таємних операцій від імені російського уряду.

Минулого року в доповіді Організації Об'єднаних Націй йшлося про те, що російські військові інструктори та місцеві війська в Центральноафриканській Республіці застосовували надмірну силу проти цивільного населення, здійснювали невибіркові вбивства, захоплення шкіл та масштабні мародерства.

У неділю Макрон заявив, що поведінка Росії була "хижацькою".

"Достатньо лише поглянути на те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці або деінде, щоб побачити, що російський проєкт, який реалізується там, коли Франція відсунута вбік, є проєктом хижацтва", - сказав Макрон.

"Це робиться за співучасті російської військової хунти", - сказав він.