Макрон обвинил Россию в "хищническом" влиянии на Африку

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке для удовлетворения "хищнических" амбиций в неспокойных странах, где Париж потерпел военные неудачи и более широкой потери влияния за последние годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время разговора в кулуарах саммита франкоязычных стран в Тунисе Макрона попросили ответить критикам, которые утверждают, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях для обслуживания собственных интересов.

"Это восприятие подпитывается другими, это политический проект. Я не дурак, многие влиятельные лица, которые иногда выступают в ваших программах, получают деньги от россиян. Мы знаем их", - сказал Макрон в интервью TV5 Monde.

"Ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы", - добавил он.

Франция, бывшая колониальная держава на большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи во франкоязычной Африке, и французские войска были размещены в Мали в течение десятилетия в рамках контртеррористической операции.

Критики называют операцию Франции провальной и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона.

В последние годы на ситуацию пытается влиять Россия, развернув частную военную компанию "Группа Вагнера" в нескольких странах, в том числе в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали.

Парижу пришлось вывести войска из Мали после того, как военные африканской страны пришли к власти в результате переворота в 2020 году на фоне разрыва отношений. Впоследствии военное руководство пригласило Группу Вагнера помочь в десятилетней битве против исламистских боевиков и разорвать связи с Францией.

Россия заявила, что Группа Вагнера не представляет российское государство и не получает от него зарплату. Но ЕС наложил санкции на ЧВК, обвинив ее в проведении тайных операций от имени российского правительства.

В прошлом году в докладе Организации Объединенных Наций говорилось, что российские военные инструкторы и местные войска в Центральноафриканской Республике применяли чрезмерную силу против гражданского населения, совершали неизбирательные убийства, захваты школ и масштабные мародерства.

В воскресенье Макрон заявил, что поведение России было "хищническим".

"Достаточно лишь взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или в других местах, чтобы увидеть, что российский проект, который реализуется там, когда Франция отодвинута в сторону, является проектом хищничества", - сказал Макрон.

"Это делается при соучастии российской военной хунты", - сказал он.