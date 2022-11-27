Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2

відео
Неділя, 27 листопада 2022, 14:43

Міністерство оборони Британії опублікувало коротке відео про те, як відправляли в Україну ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У ролику можна бачити, як ящики завантажують у транспортник Королівських Повітряних сил, який далі вирушає у неназваний аеропорт. 

"Brimstone – це високоточна керована ракета, початково розроблена для пуску з літаків для завдання ударів по наземних цілях. Проте українські сухопутні сили успішно застосовують її для враження таких цілей як БТР і танки", - зазначають у Міноборони Британії. 

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Британія передала Україні вдосконалену модель ракети Brimstone з подвійною дальністю дії, порівняно з попередньою розробкою. Перші Brimstone Україна отримала близько пів року тому.

Як повідомлялося, у розвідці Британії вважають, що Росії не вдасться досягти оперативного прориву в районі Павлівки та Вугледара, де тривають тяжкі бої. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка

Яким насправді є ставлення Папи Франциска до війни в Україні? За 9 місяців війни він зробив низку заяв, частина з яких дуже образила багатьох українців.
25 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Соціальні мережі та проміжні вибори в США: як зупинили потік дезінформації

Цьогорічну виборчу кампанію у США оцінюють як перемогу техгігантів над дезінформацією. Як соціальним мережам вдалося добитися цього?
25 листопада 2022 — Анастасія Романюк, для Європейської правди

Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний

ЄС вдалося уникнути нового конфлікту на Балканах, який міг розпочатися вже 24 листопада. Проте криза між Сербією та Косовом зайшла занадто далеко.
24 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда