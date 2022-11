У Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2

Міністерство оборони Британії опублікувало коротке відео про те, як відправляли в Україну ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У ролику можна бачити, як ящики завантажують у транспортник Королівських Повітряних сил, який далі вирушає у неназваний аеропорт.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm