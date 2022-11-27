У Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2

Міністерство оборони Британії опублікувало коротке відео про те, як відправляли в Україну ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У ролику можна бачити, як ящики завантажують у транспортник Королівських Повітряних сил, який далі вирушає у неназваний аеропорт.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

"Brimstone – це високоточна керована ракета, початково розроблена для пуску з літаків для завдання ударів по наземних цілях. Проте українські сухопутні сили успішно застосовують її для враження таких цілей як БТР і танки", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Британія передала Україні вдосконалену модель ракети Brimstone з подвійною дальністю дії, порівняно з попередньою розробкою. Перші Brimstone Україна отримала близько пів року тому.

Як повідомлялося, у розвідці Британії вважають, що Росії не вдасться досягти оперативного прориву в районі Павлівки та Вугледара, де тривають тяжкі бої.