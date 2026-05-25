У Молдові вимагають видворити посла Росії через заяви про "мовний тиск"

Ліберальна партія Молдови вимагає "вислати" з Молдови призначеного посла Росії Олега Озерова після його заяв про нібито існуючий "мовний тиск" на російськомовне населення Придністров’я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У Ліберальній партії назвали висловлювання Олега Озерова "провокаційними" та "неповажними". У партії наголосили, що слова дипломата – це "спроба залякування".

"Заяви Олега Озерова, в яких вивчення румунської мови – офіційної мови нашої держави – вважають "мовним тиском", – це спроба залякування та пряме втручання у внутрішні справи нашої держави. Молдова – незалежна держава, а її мовний та культурний порядок визначає Конституція. Ми вважаємо неприпустимим, щоб Москва претендувала на право диктувати правила життя нашим громадянам", – повідомили в партії.

У партії вимагають "вислати" Олега Озерова з Молдови, а також позбавити акредитації й інших співробітників посольства Росії в Кишиневі, "які беруть участь у залякуванні та пропаганді".

24 травня Олег Озеров заявив, що Кишинів нібито чинить "постійний тиск" на російське та російськомовне населення Придністров’я, зокрема в мовному питанні, оскільки серед перших заходів щодо врегулювання придністровського конфлікту пропонують вивчення румунської мови.

"Росіяни та російськомовні люди, які проживають у Придністров’ї, живуть в умовах постійного тиску з боку молдовської влади, яка замість діалогу та мирного врегулювання проблеми намагається нав’язувати свої умови. Слова вони вимовляють правильні, але насправді йде спроба диктату, зокрема в питанні російської мови. В якості одного з перших пунктів врегулювання російським людям там пропонується вивчати румунську мову. Вивчення мов не є чимось поганим – це дуже добре, але перш за все необхідно захистити політичні та соціально-економічні права жителів Придністров'я", – сказав Озеров.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що указ кремлівського правителя Владіміра Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

