Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2

видео
Воскресенье, 27 ноября 2022, 14:43

Министерство обороны Великобритании опубликовало короткое видео о том, как отправляли в Украину ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.

Об этом сообщает "Европейская правда". 

В ролике можно видеть, как ящики загружают в транспортник Королевских Воздушных сил, который затем отправляется в неназванный аэропорт. 

"Brimstone - это высокоточная управляемая ракета, изначально разработанная для пуска с самолетов для нанесения ударов по наземным целям. Однако украинские сухопутные силы успешно применяют ее для поражения таких целей как БТР и танки", - отмечают в Минобороны Великобритании. 

Напомним, 22 ноября стало известно, что Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с двойной дальностью действия, по сравнению с предыдущей разработкой. Первые Brimstone Украина получила около полугода назад.

Как сообщалось, в разведке Великобритании считают, что России скорее всего не удастся достичь оперативного прорыва в районе Павловки и Угледара, где продолжаются тяжелые бои. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ

Статьи

Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика

Каково на самом деле отношение Папы Франциска к войне в Украине? За 9 месяцев войны он сделал ряд заявлений, часть которых очень обидела многих украинцев.
25 ноября 2022 — Юрий Панченко

Социальные сети и промежуточные выборы в США: как остановили поток дезинформации

Нынешнюю избирательную кампанию в США оценивают как победу техгигантов над дезинформацией. Как социальным сетям удалось добиться этого? (укр.)
25 ноября 2022 — Анастасия Романюк, для Европейской правды

Иллюзия компромисса: как уладили конфликт Сербии и Косова и когда будет следующий

ЕС удалось избежать нового конфликта на Балканах, который мог начаться уже 24 ноября. Однако кризис между Сербией и Косово зашел слишком далеко.
24 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда