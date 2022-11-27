В Минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2

Министерство обороны Великобритании опубликовало короткое видео о том, как отправляли в Украину ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ролике можно видеть, как ящики загружают в транспортник Королевских Воздушных сил, который затем отправляется в неназванный аэропорт.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

"Brimstone - это высокоточная управляемая ракета, изначально разработанная для пуска с самолетов для нанесения ударов по наземным целям. Однако украинские сухопутные силы успешно применяют ее для поражения таких целей как БТР и танки", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Великобритания передала Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с двойной дальностью действия, по сравнению с предыдущей разработкой. Первые Brimstone Украина получила около полугода назад.

Как сообщалось, в разведке Великобритании считают, что России скорее всего не удастся достичь оперативного прорыва в районе Павловки и Угледара, где продолжаются тяжелые бои.