В Минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2

Министерство обороны Великобритании опубликовало короткое видео о том, как отправляли в Украину ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ролике можно видеть, как ящики загружают в транспортник Королевских Воздушных сил, который затем отправляется в неназванный аэропорт.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm