Захарова назвала "збоченням" слова Папи Римського про звірства бурятів і чеченців в Україні

Офіційну представницю міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову обурили слова Папи Римського Франциска, який назвав чеченців і бурятів найжорстокішими російськими військовими, які воюють проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю американському єзуїтському журналу American Magazine Франциск заявив, що народ України є мученицьким.

"Якщо йдеться про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі, найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не з російської традиції, як-то чеченці, буряти і так далі", – сказав він.

Папа Римський водночас додав, що в Україну вторглася російська держава.

"Інколи я намагаюся не говорити конкретно, аби уникнути образи й радше засуджувати загалом, хоча добре відомо, кого саме я засуджую. Не обов’язково називати ім’я та прізвище", – зазначив Франциск, пізніше уточнивши, що має на увазі Владіміра Путіна.

Слова Папи Римського Захарова назвала "не русофобією", а "збоченням, навіть не знаю якого рівня".

"Згадайте, у дев'яності роки - на початку двотисячних нам же говорили рівно протилежне, що це росіяни, слов'яни, які мучать народи Кавказу, а тепер нам кажуть, що це народи Кавказу мучать росіян. Це ж треба бути збоченцями істини", – цитує представницю МЗС РФ видання РБК.

Більше про ставлення Папи Римського до війни в Україні читайте в статті: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка. Також дивіться відеоверсію розмови на YouTube-каналі ЄвроПравди.