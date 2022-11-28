Захарова назвала "извращением" слова Папы Римского о зверствах бурятов и чеченцев в Украине

Официальную представительницу министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутили слова Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими российскими военными, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью американскому иезуитскому журналу American Magazine Франциск заявил, что народ Украины является мученическим.

"Если речь идет о мученическом народе, то у вас есть кто-то, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что я имею много информации о жестокости войск, которые приходят. Вообще, самые жестокие, пожалуй, те, кто из России, но не из русской традиции, как-то чеченцы, буряты и так далее", - сказал он.

Папа Римский одновременно добавил, что в Украину вторглось российское государство.

"Иногда я стараюсь не говорить конкретно, чтобы избежать оскорблений и скорее осуждать в целом, хотя хорошо известно, кого именно я осуждаю. Не обязательно называть имя и фамилию", - отметил Франциск, позже уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.

Слова Папы Римского Захарова назвала "не русофобией", а "извращением, даже не знаю какого уровня".

"Вспомните, в девяностые годы - в начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - цитирует представительницу МИД РФ издание РБК.

Больше об отношении Папы Римского к войне в Украине читайте в статье: Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика. Также смотрите видеоверсию разговора на YouTube-канале ЕвроПравды.