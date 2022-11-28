Війна в Україні збільшила ризик застосування хімічної зброї – глава профільної організації

Генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Фернандо Аріас вважає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшило загрозу використання зброї масового знищення, зокрема хімічної.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це Аріас заявив у понеділок на відкритті 27-ої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї в Гаазі.

"Ситуація в Україні знову збільшила реальну загрозу, яку становить зброя масового знищення, зокрема хімічна зброя. Вона загострила нинішню напруженість до такої міри, що про єдність міжнародного співтовариства щодо спільних глобальних викликів, пов'язаних з міжнародною безпекою і миром, наразі не йдеться", – сказав гендиректор ОЗХЗ.

Він поскаржився, що міжнародні органи з роззброєння, як-то ОЗХЗ, "стали місцем для конфронтації та розбіжностей".

Аріас нагадав, що Росія та Україна були серед 193 країн, які "урочисто й добровільно взяли на себе зобов'язання ніколи і ні за яких обставин" не застосовувати хімічну зброю. За його словами, ОЗХЗ "продовжує уважно стежити за цією серйозною ситуацією і залишається в контакті з постійними представництвами Російської Федерації та України".

Зокрема, зазначив гендиректор Організації із заборони хімічної зброї, вона на прохання України провела тренінги з реагування на хімічні атаки та виявлення витоків хімічних речовин.

Погрози та звинувачення щодо можливого застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї лунають з початку повномасштабної війни в Україні, але доказів того, що підготовка до цього здійснювалася російською чи українською стороною, немає.

Ще в березні президент США Джо Байден заявив, що Штати відреагують на застосування Росією зброї масового знищення, передусім хімічної, але відповідь залежатиме від ситуації.