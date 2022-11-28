Война в Украине увеличила риск применения химического оружия - глава профильной организации

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас считает, что полномасштабное вторжение России в Украину увеличило угрозу использования оружия массового уничтожения, в частности химического.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом Ариас заявил в понедельник на открытии 27-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

"Ситуация в Украине вновь увеличила реальную угрозу, которую представляет оружие массового уничтожения, в частности химическое оружие. Она обострила нынешнюю напряженность до такой степени, что о единстве международного сообщества в отношении общих глобальных вызовов, связанных с международной безопасностью и миром, речь пока не идет", - сказал гендиректор ОЗХО.

Он пожаловался, что международные органы по разоружению, такие как ОЗХО, "стали местом для конфронтации и разногласий".

Ариас напомнил, что Россия и Украина были среди 193 стран, которые "торжественно и добровольно взяли на себя обязательства никогда и ни при каких обстоятельствах" не применять химическое оружие. По его словам, ОЗХО "продолжает внимательно следить за этой серьезной ситуацией и остается в контакте с постоянными представительствами Российской Федерации и Украины".

В частности, отметил гендиректор Организации по запрещению химического оружия, она по просьбе Украины провела тренинги по реагированию на химические атаки и выявлению утечек химических веществ.

Угрозы и обвинения относительно возможного применения ядерного, химического и биологического оружия звучат с начала полномасштабной войны в Украине, но доказательств того, что подготовка к этому осуществлялась российской или украинской стороной, нет.

Еще в марте президент США Джо Байден заявил, что Штаты отреагируют на применение Россией оружия массового уничтожения, прежде всего химического, но ответ будет зависеть от ситуации.