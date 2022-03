Росія готується до застосування хімічної зброї – США

Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США ніби то розробляють хімічну зброю в Україні.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", пише вона.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.