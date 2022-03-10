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Росія готується до застосування хімічної зброї – США

Четвер, 10 березня 2022, 00:50

Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США ніби то розробляють хімічну зброю в Україні.

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", пише вона.

Псакі також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".

Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

В свою чергу The Guardian, посилаючись на свої джерела в британському уряді, зазначає – Лондон побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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Війна з РФ США

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