Глава МЗС Литви до колег по НАТО: зберігайте спокій і дайте Україні танки

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у вівторок в Бухаресті закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

Заклик міністр оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - зазначив Ландсбергіс.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) November 29, 2022

Як повідомлялося, країни Балтії та Північної Європи на міністерській зустрічі НАТО закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО заявив, що країнам Альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без інвестицій у виробництво озброєнь неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі.