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Глава МЗС Литви до колег по НАТО: зберігайте спокій і дайте Україні танки

Вівторок, 29 листопада 2022, 09:58

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у вівторок в Бухаресті закликав колег по Альянсу надати Україні танки. 

Заклик міністр оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - зазначив Ландсбергіс.

Як повідомлялося, країни Балтії та Північної Європи на міністерській зустрічі НАТО закликатимуть союзників збільшити постачання зброї Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО заявив, що країнам Альянсу необхідно терміново нарощувати виробництво зброї, оскільки без інвестицій у виробництво озброєнь неможливо перемогти на полі бою в довгостроковій перспективі.

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Литва Розширення НАТО Війна з РФ

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