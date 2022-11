Глава МЗС Литви до колег по НАТО: зберігайте спокій і дайте Україні танки

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у вівторок в Бухаресті закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

Заклик міністр оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - зазначив Ландсбергіс.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB