Глава МИД Литвы к коллегам по НАТО: сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел НАТО во вторник в Бухаресте призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.

Призыв министр обнародовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", - отметил Ландсбергис.

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB