Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы к коллегам по НАТО: сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки

Вторник, 29 ноября 2022, 09:58

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел НАТО во вторник в Бухаресте призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки. 

Призыв министр обнародовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", - отметил Ландсбергис.

Как сообщалось, страны Балтии и Северной Европы на министерской встрече НАТО будут призывать союзников увеличить поставки оружия Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо срочно наращивать производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Расширение НАТО Война с РФ

Статьи

Почему формат участия Беларуси в войне против Украины уже не зависит от Лукашенко

Российские войска, свободно перемещающиеся по Беларуси, могут при необходимости заехать и на территорию дворца Лукашенко.
28 ноября 2022 — Павел Слюнькин, для Европейской правды

Мэр Будапешта: "Мне стыдно, что Венгрию Орбана воспринимают как страну на стороне России"

Избранный в 2019 году мэр Будапешта Гергей Корачонь остается самым популярным политиком города и представляет "другую Венгрию", позиция которой почти неизвестна в Украине (укр.)
28 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Тайная помощь Папы Римского. Что не заметила Украина за скандальными заявлениями понтифика

Каково на самом деле отношение Папы Франциска к войне в Украине? За 9 месяцев войны он сделал ряд заявлений, часть которых очень обидела многих украинцев.
25 ноября 2022 — Юрий Панченко