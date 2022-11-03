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Кулеба показав міністрам G7 уламок іранського безпілотника, який завдав удару по Києву

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Четвер, 3 листопада 2022, 18:28

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи продемонстрував частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно завдав удару по Києву.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда.

"Іран повинен припинити постачати Росії зброю, яка використовується для вбивства українців, або зіткнутися з іще жорсткішим глобальним тиском і наслідками", - йдеться в повідомленні.

Кулеба взяв участь у зустрічі через відеозв'язок, зазначивши, що, незважаючи на вимкнення електрики, що порушує зв'язок, йому вдалося виступити перед міністрами.

"Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нова зброя для підтримки наступальних дій України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", - написав міністр.

Раніше кілька ЗМІ повідомили, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Пізніше високопоставлений іранський дипломат заперечив, що Тегеран планує відправити ракети в Росію для використання у війні в Україні. Офіційний Тегеран також продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе.

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Війна з РФ Кулеба

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