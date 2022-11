Кулеба показав міністрам G7 уламок іранського безпілотника, який завдав удару по Києву

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи продемонстрував частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно завдав удару по Києву.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда.

"Іран повинен припинити постачати Росії зброю, яка використовується для вбивства українців, або зіткнутися з іще жорсткішим глобальним тиском і наслідками", - йдеться в повідомленні.

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4