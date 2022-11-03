Кулеба показав міністрам G7 уламок іранського безпілотника, який завдав удару по Києву

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи продемонстрував частину безпілотника іранського виробництва, який нещодавно завдав удару по Києву.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда.

"Іран повинен припинити постачати Росії зброю, яка використовується для вбивства українців, або зіткнутися з іще жорсткішим глобальним тиском і наслідками", - йдеться в повідомленні.

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022

Кулеба взяв участь у зустрічі через відеозв'язок, зазначивши, що, незважаючи на вимкнення електрики, що порушує зв'язок, йому вдалося виступити перед міністрами.

"Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нова зброя для підтримки наступальних дій України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", - написав міністр.

Раніше кілька ЗМІ повідомили, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

Пізніше високопоставлений іранський дипломат заперечив, що Тегеран планує відправити ракети в Росію для використання у війні в Україні. Офіційний Тегеран також продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе.