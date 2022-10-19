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Іран продовжує заперечувати передачу РФ дронів, які масово помічають в Україні

Середа, 19 жовтня 2022, 07:52

Офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Про це заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані, слова якого наводить CNN, пише "Європейська правда".

Речник заперечив інформацію про постачання зброї Росії, у тому числі дронів, для війни проти України, заявивши, що вона "неправдива" і Іран "завжди виступав проти продовження війни". Він додав, що Тегеран планує вести перемовини з Києвом, щоб зняти звинувачення. 

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз збирає докази застосування іранських дронів Росією та після завершення цього процесу буде готовий відреагувати.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Неофіційно з'являлась інформація, що Іран планує передати РФ ще більше дронів та ракети "земля-земля". 

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Іран Війна з РФ

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