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Кулеба показал министрам G7 обломок иранского беспилотника, который нанес удар по Киеву

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Четверг, 3 ноября 2022, 18:28

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран Группы семи продемонстрировал часть беспилотника иранского производства, который недавно нанес удар по Киеву.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Иран должен прекратить поставлять России оружие, используемое для убийства украинцев, или столкнуться с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", - говорится в сообщении.

Кулеба принял участие во встрече по видеосвязи, отметив, что несмотря на отключение электричества, нарушающее связь, ему удалось выступить перед министрами.

"Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое оружие для поддержки наступательных действий Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины", - написал министр.

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