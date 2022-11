Кулеба показал министрам G7 обломок иранского беспилотника, который нанес удар по Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран Группы семи продемонстрировал часть беспилотника иранского производства, который недавно нанес удар по Киеву.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Иран должен прекратить поставлять России оружие, используемое для убийства украинцев, или столкнуться с еще более жестким глобальным давлением и последствиями", - говорится в сообщении.

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4