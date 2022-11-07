Понад 60% громадян Грузії вважають, що країна рухається в неправильному напрямку – опитування

Більшість населення Грузії вважає, що країна рухається в неправильному напрямку – про це свідчать дані опитування, здійсненого восени 2022 року на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Лише 30% учасників опитування вирішили, що Грузія рухається у правильному напрямку; 62%, натомість, вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Ще 8% обрали варіант "не знаю".

Найбільше в Грузії вірили, що країна рухається в правильному напрямку, у лютому 2013 року, коли правлячою партією стала "Грузинська мрія": тоді позитивно відповідали на запитання 57% респондентів. Найнижчим цей показник був у березні 2016 року – 16%.

Фото: IRI

Вірять у краще майбутнє і оцінюють як оптимістичні очікування змін 47% учасників опитування в Грузії. 38% респондентів налаштовані нейтрально й апатично, а 15% дивляться в майбутнє зі страхом і тривогою. Показник оптимістичних очікувань у Грузії, який був на піку у 2012-2013-му, зараз найнижчий за останні десять років.

У переліку проблем, які найбільше непокоять жителів Грузії, на першому місці лишається безробіття: 41% поставили його на перше місце, 58% – на друге. На другому місці серед проблем – зростання цін (18%/48%), на третьому – бідність (7%/16%).

Зовнішні конфлікти і війну за межами Грузії назвали для себе найголовнішою проблемою 5% респондентів, внутрішні етнічні та релігійні конфлікти – 2%.

37% опитаних вважають, що насамперед Грузії потрібно вирішувати проблему економічного розвитку. Відновлення територіальної цілісності на перше місце виніс кожен п'ятий опитаний, а виконання умов угоди асоціації Грузії з ЄС – 6%.

Опитування IRI було здійснене з 13 вересня до 2 жовтня шляхом прямого інтерв'ювання вдома. Вибірка становить 1500 жителів Грузії віком від 18 років, а похибка – в межах 2,5%.