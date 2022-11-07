Более 60% граждан Грузии считают, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Большинство населения Грузии считает, что страна движется в неправильном направлении - об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного осенью 2022 года по заказу Международного республиканского института (IRI).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Только 30% участников опроса решили, что Грузия движется в правильном направлении; 62%, напротив, считают, что страна движется в неправильном направлении. Еще 8% выбрали вариант "не знаю".

Больше всего в Грузии верили, что страна движется в правильном направлении, в феврале 2013 года, когда правящей партией стала "Грузинская мечта": тогда положительно отвечали на вопрос 57% респондентов. Самым низким этот показатель был в марте 2016 года - 16%.

ФОТО: IRI

Верят в лучшее будущее и оценивают как оптимистичные ожидания изменений 47% участников опроса в Грузии. 38% респондентов настроены нейтрально и апатично, а 15% смотрят в будущее со страхом и тревогой. Показатель оптимистических ожиданий в Грузии, который был на пике в 2012-2013-м, сейчас самый низкий за последние десять лет.

В перечне проблем, которые больше всего беспокоят жителей Грузии, на первом месте остается безработица: 41% поставили ее на первое место, 58% - на второе. На втором месте среди проблем - рост цен (18%/48%), на третьем - бедность (7%/16%).

Внешние конфликты и войну за пределами Грузии назвали для себя главной проблемой 5% респондентов, внутренние этнические и религиозные конфликты - 2%.

37% опрошенных считают, что в первую очередь Грузии нужно решать проблему экономического развития. Восстановление территориальной целостности на первое место вынес каждый пятый опрошенный, а выполнение условий соглашения ассоциации Грузии с ЕС - 6%.

Опрос IRI был осуществлен с 13 сентября по 2 октября путем прямого интервьюирования на дому. Выборка составляет 1500 жителей Грузии в возрасте от 18 лет, а погрешность - в пределах 2,5%.