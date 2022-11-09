Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Франції великі автостоянки будуть повинні встановити сонячні панелі

Середа, 9 листопада 2022, 23:30

Сенат Франції схвалив закон, який зобов’язує покривати сонячними панелями існуючі й нові автостоянки, розраховані щонайменше на 80 транспортних засобів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Згідно із законом, власники автостоянок, розрахованих на 80-400 місць, мають п'ять років на встановлення сонячних панелей. Власники більших стоянок матимуть на це лише три роки.

У початковій версії закону вимога висувалася залежно від площі стоянки в метрах квадратних, але під час обговорень законодавці вирішили зупинитися на іншому критерії визначення розміру стоянки – кількістю паркомісць.

Документ вимагає, щоб принаймні половина площі автостоянок була покрита сонячними панелями. За оцінками уряду Франції, це дозволить генерувати до 11 додаткових гігават електроенергії.

Ініціатива була ухвалена в межах плану французького президента Емманюеля Макрона з переходу на відновлювані джерела енергії.

Під час обрання президентом на другий термін він пообіцяв до 2030 року зменшити шкідливі викиди Франції на 40% у порівнянні з рівнем 1990 року. Він також прагне прискорити будівництво вітроелектростанцій і сонячних парків.

У серпні Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива – такою була обіцянка французького президента Емманюеля Макрона під час передвиборчої кампанії навесні цього року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція клімат

Статті

Трамп не виграв, Байден не програв: що показали проміжні вибори у США

"Червона хвиля", очікувана за результатами проміжних виборів, не відбулася. Кандидати, підтримувані Дональдом Трампом, не досягли очікуваного успіху.
9 листопада 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

8 висновків про те, що зміниться для України через результати виборів до Конгресу США

Генеральна лінія Білого дому щодо України у війні вже визначена, і результати проміжних виборів, швидше за все, ще більше її зацементують.
9 листопада 2022 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Чи зменшать США підтримку України після виборів? Пояснення з Вашингтона

Республіканська партія може отримати контроль як у Палаті представників, так і в Сенаті США. Як це може позначитись на допомозі Україні?
9 листопада 2022 — Катерина Лісунова, Голос Америки