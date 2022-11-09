Во Франции крупные автостоянки будут должны установить солнечные панели

Сенат Франции одобрил закон, который обязывает покрывать солнечными панелями существующие и новые автостоянки, рассчитанные минимум на 80 транспортных средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Согласно закону, владельцы автостоянок, рассчитанных на 80-400 мест, имеют пять лет на установку солнечных панелей. Владельцы больших стоянок будут иметь на это только три года.

В первоначальной версии закона требование выдвигалось в зависимости от площади стоянки в метрах квадратных, но в ходе обсуждений законодатели решили остановиться на другом критерии определения размера стоянки - количеством паркомест.

Документ требует, чтобы по крайней мере половина площади автостоянок была покрыта солнечными панелями. По оценкам правительства Франции, это позволит генерировать до 11 дополнительных гигаватт электроэнергии.

Инициатива была принята в рамках плана французского президента Эмманюэля Макрона по переходу на возобновляемые источники энергии.

Во время избрания президентом на второй срок он пообещал к 2030 году уменьшить вредные выбросы Франции на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. Он также стремится ускорить строительство ветроэлектростанций и солнечных парков.

В августе Франция стала первой страной в Европе, которая запретила рекламу ископаемого топлива - таким было обещание французского президента Эмманюэля Макрона во время предвыборной кампании весной этого года.