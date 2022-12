Напруга на півночі Косова: повідомляють про напад на місію ЄС, Боррель закликав до стриманості 

Цивільна місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня; головний дипломат блоку у зв’язку з цим закликав до стриманості і закликав косовських сербів розібрати барикади.

Вдень 11 грудня місія офіційно підтвердила, що учасники її патруля зазнали нападу. "Підтверджуємо, що у патруль EULEX вчора увечері, 10 грудня, кинули світлошумову гранату біля міста Рударе (Північна Мітровиця). Жоден з учасників патруля не отримав поранень, матеріальної шкоди не завдано. Ця атака, як і напади на косовських поліцейських - неприйнятні", - заявили у місії.

Stun grenade attack on #EULEX reconnaissance patrol.



Read the full statement in English, Albanian and Serbian here:https://t.co/52yvDy8HEx pic.twitter.com/9YZG2vmudZ — EULEX Kosovo (@EULEXKosovo) December 11, 2022

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель у зв’язку з цим закликав до стриманості і закликав косовських сербів розібрати барикади.

"ЄС не толеруватиме нападів на місію EULEX чи насильницьких, протизаконних дій на півночі. Групи косовських сербів мають негайно розібрати барикади. Потрібно відновити спокій. Місія EULEX продовжить координувати свої дії з органами влади Косова та міжнародними силами KFOR. Усі учасники ситуації мають уникати ескалації", - наголосив Жозеп Боррель.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



All actors must avoid escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022

Відреагував і глава МЗС головуючої у Раді ЄС Чехії Ян Ліпавський.

"Стурбований погіршенням ситуації на півночі Косова і нападом на членів EULEX. Закликаю протестуючих косовських сербів утриматися від насильницьких дій та розібрати барикади. Закликаю владу Косова проявити стриманість", - написав він у своєму Twitter.

Alarmed by recent deterioration of the situation in the north of Kosovo with members of EULEX being attacked. I urge Kosovo Serb protesters to refrain from violence and dismantle barricades. I call on Kosovo authorities to show restraint. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 11, 2022

Нагадаємо, кілька днів тому косовська поліція силою зайшла у виборчі органи муніципалітетів з переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів.

8 грудня Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур.

10 грудня президентка Косова Вйоса Османі оголосила, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

