Напряжение на севере Косово: сообщают о нападении на миссию ЕС, Боррель призвал к сдержанности 

Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря; главный дипломат блока в связи с этим призвал к сдержанности и призвал косовских сербов разобрать баррикады.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Днем 11 декабря миссия официально подтвердила, что участники ее патруля подверглись нападению. "Подтверждаем, что в патруль EULEX вчера вечером, 10 декабря, бросили светошумовую гранату возле города Рударе (Северная Митровица). Ни один из участников патруля не получил ранений, материальный ущерб не нанесен. Эта атака, как и нападения на косовских полицейских - неприемлемы", - заявили в миссии.



Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в связи с этим призвал к сдержанности и призвал косовских сербов разобрать баррикады.

"ЕС не будет терпеть нападения на миссию EULEX или насильственные, противозаконные действия на севере. Группы косовских сербов должны немедленно разобрать баррикады. Нужно восстановить спокойствие. Миссия EULEX продолжит координировать свои действия с органами власти Косово и международными силами KFOR. Все участники ситуации должны избегать эскалации", - подчеркнул Жозеп Боррель.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



All actors must avoid escalation.