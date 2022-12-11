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Напряжение на севере Косово: сообщают о нападении на миссию ЕС, Боррель призвал к сдержанности 

Воскресенье, 11 декабря 2022, 14:59

Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря; главный дипломат блока в связи с этим призвал к сдержанности и призвал косовских сербов разобрать баррикады. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Днем 11 декабря миссия официально подтвердила, что участники ее патруля подверглись нападению. "Подтверждаем, что в патруль EULEX вчера вечером, 10 декабря, бросили светошумовую гранату возле города Рударе (Северная Митровица). Ни один из участников патруля не получил ранений, материальный ущерб не нанесен. Эта атака, как и нападения на косовских полицейских - неприемлемы", - заявили в миссии. 


Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в связи с этим призвал к сдержанности и призвал косовских сербов разобрать баррикады.

"ЕС не будет терпеть нападения на миссию EULEX или насильственные, противозаконные действия на севере. Группы косовских сербов должны немедленно разобрать баррикады. Нужно восстановить спокойствие. Миссия EULEX продолжит координировать свои действия с органами власти Косово и международными силами KFOR. Все участники ситуации должны избегать эскалации", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, несколько дней назад косовская полиция силой зашла в избирательные органы муниципалитетов с преимущественно сербским населением на фоне предстоящих перевыборов. 

8 декабря Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

10 декабря президент Косово Вйоса Османи объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.   

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". 

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Косово Сербия

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