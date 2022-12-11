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Переговори не повинні бути "фіговим листком" для переозброєння РФ – глава британського МЗС

Неділя, 11 грудня 2022, 17:14

Будь-які мирні переговори щодо війни в Україні не повинні стати прикриттям для переозброєння Росії, вважає міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Клеверлі висловив в інтерв’ю Sky News.

Глава британської дипломатів зазначив, що Лондон волів би, аби мирні переговори почалися "радше раніше, аніж пізніше", та вкотре наголосив, що Україна сама повинна встановити параметри для таких перемовин.

"Будь-які переговори повинні бути реальними, вони повинні бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для російського переозброєння і подальшого набору солдатів", – сказав він.

Він додав, що "не бачить нічого, що б виходило від російської сторони і дало б упевненість у тому, що Владімір Путін розпочинає ці переговори з добрими намірами". "Загальна риторика все ще залишається дуже конфронтаційною", – зазначив глава британського МЗС.

Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні

Заява Клеверлі прозвучала через кілька днів після того, як президент Росії Владімір Путін заявив, що Москві, ймовірно, в майбутньому доведеться йти на домовленості щодо України.

Раніше подібну до глави британського МЗС думку висловив і державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Штати, як і раніше, занепокоєні тим, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як виверт для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.

Водночас, як заявляли в українському МЗС, Росія не може диктувати свої умови для проведення переговорів з Україною про завершення війни.

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Велика Британія Війна з РФ

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