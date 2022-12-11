Переговоры не должны быть "фиговым листком" для перевооружения РФ - глава британского МИД

Любые мирные переговоры по войне в Украине не должны стать прикрытием для перевооружения России, считает министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Клеверли высказал в интервью Sky News.

Глава британской дипломатов отметил, что Лондон предпочел бы, чтобы мирные переговоры начались "скорее раньше, чем позже", и еще раз подчеркнул, что Украина сама должна установить параметры для таких переговоров.

"Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листком для российского перевооружения и дальнейшего набора солдат", - сказал он.

Он добавил, что "не видит ничего, что бы исходило от российской стороны и дало бы уверенность в том, что Владимир Путин начинает эти переговоры с добрыми намерениями". "Общая риторика все еще остается очень конфронтационной", - отметил глава британского МИД.

Заявление Клеверли прозвучало через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Москве, вероятно, в будущем придется идти на договоренности по Украине.

Ранее подобное главе британского МИД мнение высказал и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как уловку для улучшения своей тактической позиции на поле боя.

В то же время, как заявляли в украинском МИД, Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.