США відправили першу партію енергетичного обладнання Україні на суму $13 млн

Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" зі ссилки на Reuters.

За словами одного з чиновників, першим траншем було енергетичне обладнання на суму близько $13 мільйонів. Друге джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетіли ще два літаки з обладнанням.

"Росія намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму. Наша стратегія зараз у першу чергу полягає в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих попередніх нападів на громадянську енергетичну інфраструктуру, тому що це може призвести до гуманітарної катастрофи", - високопоставлений американський чиновник.

Інший чиновник заявив, що обладнання відправлено з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги розміром 53 мільйони доларів, оголошених минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи протиповітряної оборони.

Минулого четверга заступник міністра енергетики США Девід Терк зустрівся з представниками нафтогазових компаній, щоб вивчити способи підтримки енергетичної стійкості України.

Як відомо, партнери протягом останніх тижнів передають до України генератори та обладнання для ремонту електромереж, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах.

Серед останнього, Естонія передала українським містам ще 11 автобусів з генераторами і енергетичним обладнанням; Франція передала 100 генераторів середньої потужності; Нідерланди анонсували надання трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів.