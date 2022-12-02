У Польщі відкрили провадження через погрози українським дипломатам

Польські правоохоронці відкрили провадження за фактом отримання дипломатичними установами України листів із погрозами й збирають докази злочинних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Укрінформу" розповів посол України в Польщі Василь Зварич.

"Учора (в четвер) мало місце отримання нами підозрілих конвертів у Варшаві, у Кракові, а сьогодні вранці вдруге надійшов підозрілий конверт у Кракові", – заявив він.

Генконсульство України у Кракові в четвер отримало конверт з невідомим порошком, а в посольстві у Варшаві і сьогодні вдруге у Кракові отримали конверт із органічними рештками тваринного походження.

Після отримання підозрілих конвертів українські дипломати викликали поліцію та відповідні служби. Польські правоохоронні органи відкрили провадження, аби дослідити вміст конвертів, встановити джерело їхнього походження, а також весь логічний ланцюжок, звідки і хто їх надіслав.

За словами українського посла, станом на сьогодні ці випадки розслідуються окремо у Варшаві та Кракові. Питання можливого об’єднання випадків в одну справу визначатиметься залежно від появи додаткової інформації.

"Ми сподіваємося, що в будь якому випадку винних у розсилці підозрілих конвертів буде знайдено і притягнуто до відповідальності", – підсумував Зварич.

У п'ятницю МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Українське консульство в чеському місті Брно навіть було евакуйовано сьогодні вранці через підозрілий пакунок.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.