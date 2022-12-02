В Польше открыли производство из-за угроз украинским дипломатам

Польские правоохранители открыли производство по факту получения дипломатическими учреждениями Украины писем с угрозами и собирают доказательства преступных действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Укринформу" рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Вчера (в четверг) имело место получение нами подозрительных конвертов в Варшаве, в Кракове, а сегодня утром во второй раз поступил подозрительный конверт в Кракове", - заявил он.

Генконсульство Украины в Кракове в четверг получило конверт с неизвестным порошком, а в посольстве в Варшаве и сегодня второй раз в Кракове получили конверт с органическими остатками животного происхождения.

После получения подозрительных конвертов украинские дипломаты вызвали полицию и соответствующие службы. Польские правоохранительные органы открыли производство, чтобы исследовать содержимое конвертов, установить источник их происхождения, а также всю логическую цепочку, откуда и кто их прислал.

По словам украинского посла, на сегодня эти случаи расследуются отдельно в Варшаве и Кракове. Вопрос возможного объединения случаев в одно дело будет определяться в зависимости от появления дополнительной информации.

"Мы надеемся, что в любом случае виновные в рассылке подозрительных конвертов будут найдены и привлечены к ответственности", - подытожил Зварыч.

В пятницу МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Украинское консульство в чешском городе Брно даже было эвакуировано сегодня утром из-за подозрительного пакета.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.