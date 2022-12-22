США розширили санкції проти РФ, додали 10 компаній

Сполучені Штати розширили санкції щодо Росії і внесли до списку 10 юридичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

До списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу, зокрема:

Концерн "Морінформсистем-Агат" —займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в РФ та за кордоном.

Акумуляторна компанія "Ригель" - розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки.

ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування" - науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах.

АТ "Морські Навігаційні Системи" - розробник і виробник навігаційних, гідрографічних, гідрометеорологічних, гідроакустичних систем, морської техніки та систем автоматики для суднобудівної галузі.

Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей", концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"", концерн "ЦНДІ "Електроприлад"", АТ "Обухівське", Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ "Компанія Технополь".

Нагадаємо, 16 грудня Рада ЄС затвердила дев'ятий пакет санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України. До списку персональних санкцій потрапили особи, пов’язані з російською армією, судді, партії, дочки Рамзана Кадирова. Втім, Угорщина змогла добитися невключення до нього трьох російських міністрів.