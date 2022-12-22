США расширили санкции против РФ, добавили 10 компаний

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России и внесли в список 10 юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В список попали компании, вовлеченные в российский военно-промышленный комплекс, в частности:

Концерн "Моринформсистем-Агат" - занимается разработкой и производством комплексных конструкций для военно-промышленного комплекса в РФ и за рубежом.

Аккумуляторная компания "Ригель" - разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта и другой техники.

ЗАО "ЦНИИ судового машиностроения" - научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация России по созданию судового оборудования, которое устанавливают практически на всех российских судах.

АО "Морские Навигационные Системы" - разработчик и производитель навигационных, гидрографических, гидрометеорологических, гидроакустических систем, морской техники и систем автоматики для судостроительной отрасли.

Также в списке центральный НИИ конструкционных материалов "Прометей", концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"", концерн "ЦНИИ "Электроприбор"", АО "Обуховское", Институт океанологии РАН имени Ширшова, ООО "Компания Технополь".

Напомним, 16 декабря Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины. В список персональных санкций попали лица, связанные с российской армией, судьи, партии, дочери Рамзана Кадырова. Впрочем, Венгрия смогла добиться невключения в него трех российских министров.