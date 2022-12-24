Російська пропаганда знову змальовує Польщу як охочу до нападу на сусідів – представник уряду

Кремль намагається виставити Польщу як країну, зацікавлену в нападі на своїх сусідів, з метою закріпити брехню про нібито агресивні плани польської сторони.

Про це в інтерв’ю PAP заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає "Європейська правда".

За його словами, ця кампанія російської пропаганди також відповідає діям Москви проти президента України Володимира Зеленського, які тривають вже кілька місяців. "Тут Росія продовжує виставляти тему "продажу України" її президентом в обмін на гарантію особистої безпеки після програшу у війні", – зазначив він.

За словами Жарина, обидві згадані пропагандистські теми постійно відтворюються російськими політиками.

"Заступник голови комітету у закордонних справах Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує Польщі "четвертим поділом", якщо ми захочемо "претендувати на українські території" і проводити агресивну політику щодо наших сусідів", – нагадав він.

Крім того, за словами представника польського уряду, в подібному ключі постійно висловлюється речниця МЗС Росії Марія Захарова, яка збрехала, заявивши, що Польща вже розпочала тактичну підготовку до анексії земель Західної України.

"Білорусь активно підтримує кремлівську пропаганду в її антипольській діяльності. Мінськ і його медіацентри застерігають від дій Польщі, спрямованих на дестабілізацію Білорусі", – сказав Жарин, додавши, що для цього планується використати антирежимну білоруську діаспору.

Нагадаємо, в листопаді керівна партія Польщі "Право і справедливість" презентувала проєкт закону щодо створення спецкомісії, яка розслідувала би вплив Росії на внутрішню політику Польщі у 2007-2022 роках.

Серед рішень, які зможе приймати комісія, передбачене скасування адміністративних рішень, виданих в результаті російських впливів; заборона здійснення функцій, пов'язаних розпорядженням державними коштами, на термін до 10 років; анулювання й заборона отримання "перевірки благонадійності" на 10 років.

Очікується, що комісія буде створена на початку 2023 року.