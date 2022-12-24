Российская пропаганда снова изображает Польшу как желающую напасть на соседей - представитель правительства

Кремль пытается выставить Польшу как страну, заинтересованную в нападении на своих соседей, с целью закрепить ложь о якобы агрессивных планах польской стороны.

Об этом в интервью PAP заявил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает "Европейская правда".

По его словам, эта кампания российской пропаганды также соответствует действиям Москвы против президента Украины Владимира Зеленского, которые продолжаются уже несколько месяцев. "Здесь Россия продолжает выставлять тему "продажи Украины" ее президентом в обмен на гарантию личной безопасности после проигрыша в войне", - отметил он.

По словам Жарина, обе упомянутые пропагандистские темы постоянно воспроизводятся российскими политиками.

"Заместитель председателя комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожает Польше "четвертым разделом", если мы захотим "претендовать на украинские территории" и проводить агрессивную политику в отношении наших соседей", - напомнил он.

Кроме того, по словам представителя польского правительства, в подобном ключе постоянно высказывается спикер МИД России Мария Захарова, которая солгала, заявив, что Польша уже начала тактическую подготовку к аннексии земель Западной Украины.

"Беларусь активно поддерживает кремлевскую пропаганду в ее антипольской деятельности. Минск и его медиацентры предостерегают от действий Польши, направленных на дестабилизацию Беларуси", - сказал Жарин, добавив, что для этого планируется использовать антирежимную белорусскую диаспору.

Напомним, в ноябре правящая партия Польши "Право и справедливость" представила проект закона о создании спецкомиссии, которая расследовала бы влияние России на внутреннюю политику Польши в 2007-2022 годах.

Среди решений, которые сможет принимать комиссия, предусмотрена отмена административных решений, выданных в результате российских влияний; запрет осуществления функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет; аннулирование и запрет получения "проверки благонадежности" на 10 лет.

Ожидается, что комиссия будет создана в начале 2023 года.