Прем’єрка Литви у різдвяному привітанні закликала підтримувати жителів України

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час різдвяного привітання згадала про Україну, зазначивши, що ялинка у Бучі є сильним символом надії на перемогу над темрявою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Дорогі, хочу привітати всіх Вас із Різдвом. Це свято надії, віри та спільності, яке народжується в серці кожного з нас, і жодна суєта чи випробування не можуть позбавити нас цього свята", - сказала Інгріда Шімоніте.

Прем'єрка закликає в цей святковий період плекати вдячність за те, що в нас є.

"Треба щиро вірити, що навіть найтемніші хмари не завадять нам побачити зірку надії, якщо будемо уважно вдивлятися в небо. Для мене суть Різдва найбільше відкривається в Бучі, в Україні, там стоїть ялинка, вогні на якій запалюють серця місцевих мешканців", - сказала Шімоніте, зауваживши, що це сильний символ надії на перемогу перед будь-якою темрявою.

"Давайте зустрінемо Різдво з почуттям любові, віри і співчуття до тих, кому зараз особливо важко. Давайте підтримувати жителів України, чим можемо. Це найкращий подарунок людяності та надії на те, що разом ми можемо розвіяти навіть найчорніші хмари", - сказала прем'єрка.

Шимоніте зауважила, що люди, ділячись з іншими, стають сильнішими, і закликала не забувати у свято про тих, кому зараз важлива допомога.

"Бажаю, щоб у Новому році ми впустили світло надії, яке буде супроводжувати на шляху рішучості, спільності, турботи одне про одного. Будьте здорові, безпечні та щасливі", - побажала прем'єрка Литви.

Нагадаємо, у традиційному зверненні з нагоди Різдва президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав співгромадян продовжувати виявляти солідарність із Україною.

