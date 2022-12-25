Премьер Литвы в рождественском поздравлении призвала поддерживать жителей Украины

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время рождественского поздравления вспомнила об Украине, отметив, что елка в Буче является сильным символом надежды на победу над тьмой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Дорогие, хочу поздравить всех Вас с Рождеством. Это праздник надежды, веры и общности, который рождается в сердце каждого из нас, и ни одна суета или испытания не могут лишить нас этого праздника", - сказала Ингрида Шимоните.

Премьер призывает в этот праздничный период лелеять благодарность за то, что у нас есть.

"Надо искренне верить, что даже самые темные облака не помешают нам увидеть звезду надежды, если будем внимательно всматриваться в небо. Для меня суть Рождества больше всего открывается в Буче, в Украине, там стоит елка, огни на которой зажигают сердца местных жителей", - сказала Шимоните, отметив, что это сильный символ надежды на победу перед любой тьмой.

"Давайте встретим Рождество с чувством любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно трудно. Давайте поддерживать жителей Украины, чем можем. Это лучший подарок человечности и надежды на то, что вместе мы можем развеять даже самые черные тучи", - сказала премьер.

Шимоните отметила, что люди, делясь с другими, становятся сильнее, и призвала не забывать в праздник о тех, кому сейчас важна помощь.

"Желаю, чтобы в Новом году мы впустили свет надежды, который будет сопровождать на пути решимости, общности, заботы друг о друге. Будьте здоровы, безопасны и счастливы", - пожелала премьер Литвы.

Напомним, в традиционном обращении по случаю Рождества президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан продолжать проявлять солидарность с Украиной.