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У Франції продумують заходи обережності через наростання епідемії Covid-19 у Китаї

Четвер, 29 грудня 2022, 09:48

У Франції розмірковують над додатковими заходами обережності для захисту населення у зв’язку зі стрімким наростанням епідемії коронавірусу у Китаї - після того, як Пекін радикально змінив свою політику щодо реагування на неї та почав відкривати кордони.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

У Єлисейському палаці повідомили, що президент Еммануель Макрон доручив уряду продумати "адаптовані заходи захисту населення Франції" через ситуацію у Китаї, як на національному рівні, так і для пропозицій на рівні ЄС. "Наразі він доручив оцінити ситуацію та готувати пропозиції на найближчі дні", - повідомили в адміністрації. 

Відколи Китай після ковідних протестів різко закінчив політику драконівських локдаунів,  у країні почала стрімко зростати захворюваність та кількість смертей внаслідок коронавірусу. Ця ситуація почала тривожити багато країн світу з міркувань, що епідемія велетенських масштабів у Китаї створює нові ризики і для інших країн. 

Так, вимоги до тестування для мандрівників, які прибувають з Китаю, вже запровадили Італія, США, Японія, Індія. 

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Франція Китай Коронавірус

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