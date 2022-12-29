У Франції продумують заходи обережності через наростання епідемії Covid-19 у Китаї

У Франції розмірковують над додатковими заходами обережності для захисту населення у зв’язку зі стрімким наростанням епідемії коронавірусу у Китаї - після того, як Пекін радикально змінив свою політику щодо реагування на неї та почав відкривати кордони.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Єлисейському палаці повідомили, що президент Еммануель Макрон доручив уряду продумати "адаптовані заходи захисту населення Франції" через ситуацію у Китаї, як на національному рівні, так і для пропозицій на рівні ЄС. "Наразі він доручив оцінити ситуацію та готувати пропозиції на найближчі дні", - повідомили в адміністрації.

Відколи Китай після ковідних протестів різко закінчив політику драконівських локдаунів, у країні почала стрімко зростати захворюваність та кількість смертей внаслідок коронавірусу. Ця ситуація почала тривожити багато країн світу з міркувань, що епідемія велетенських масштабів у Китаї створює нові ризики і для інших країн.

Так, вимоги до тестування для мандрівників, які прибувають з Китаю, вже запровадили Італія, США, Японія, Індія.