Во Франции продумывают меры предосторожности из-за нарастания эпидемии Covid-19 в Китае

Во Франции размышляют над дополнительными мерами предосторожности для защиты населения в связи со стремительным нарастанием эпидемии коронавируса в Китае - после того, как Пекин радикально изменил свою политику по реагированию на нее и начал открывать границы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В Елисейском дворце сообщили, что президент Эммануэль Макрон поручил правительству продумать "адаптированные меры защиты населения Франции" из-за ситуации в Китае, как на национальном уровне, так и для предложений на уровне ЕС. "Сейчас он поручил оценить ситуацию и готовить предложения на ближайшие дни", - сообщили в администрации.

С тех пор как Китай после ковидных протестов резко закончил политику драконовских локдаунов, в стране начала стремительно расти заболеваемость и количество смертей из-за осложнений впоследствии Covid-19. Эта ситуация начала тревожить многие страны мира из соображений, что эпидемия гигантских масштабов в Китае создает новые риски и для других стран.

Так, требования к тестированию для путешественников, прибывающих из Китая, уже ввели Италия, США, Япония, Индия.