В РФ розкритикували запровадження граничної ціни на російську нафту

У посольстві РФ у США заявили, що узгодження "цінової стелі" на постачання російської танкерної нафти на ділі означає "перекроювання базових принципів функціонування вільних ринків".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

"Результатом подібних кроків стануть повсюдне посилення невизначеності та підвищення витрат для споживачів сировини. Ба більше, жодна з країн тепер не застрахована від введення "стелі" проти своєї експортної продукції з політичних причин", - йдеться в коментарі російської дипмісії.

Вашингтон, як вказується в коментарі, "прикриваючись пристойними цілями підтримки енергобезпеки країн, що розвиваються", замовчує той факт, що "нинішні дисбаланси на енергомайданчиках - результат їхніх власних необдуманих дій". "Насамперед - санкцій і заборон на ресурси з Росії", - підкреслюють у посольстві РФ.

Російська сторона висловлює впевненість, що "незалежно від нинішніх "загравань" із небезпечним і нелегітимним інструментом" нафта з РФ "і надалі користуватиметься попитом".

Як повідомлялося, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.