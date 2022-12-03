В РФ раскритиковали введение предельной цены на российскую нефть

В посольстве РФ в США заявили, что согласование "ценового потолка" на поставки российской танкерной нефти на деле означает "перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

"Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение расходов для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения "потолка" против своей экспортной продукции по политическим причинам", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

Вашингтон, как указывается в комментарии, "прикрываясь приличными целями поддержки энергобезопасности развивающихся стран", умалчивает тот факт, что "нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий". "Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России", - подчеркивают в посольстве РФ.

Российская сторона выражает уверенность, что "независимо от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом" нефть из РФ "и в дальнейшем будет пользоваться спросом".

Как сообщалось, после достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.