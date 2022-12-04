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Міноборони Британії показало, з чим українські військові повертаються з навчання

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Неділя, 4 грудня 2022, 15:56

Міністерство оборони Великої Британії показало світлини з українськими військовими, які завершують навчання в країні та отримують комплект спорядження для подальшої служби в Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"Українські новобранці, які проходять підготовку у Великій Британії, отримують спорядження для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за свободу свого народу", - йдеться у повідомленні в Twitter.

 "У зв'язку з різким зниженням температури новобранця додатково до звичайного комплекту видається одяг для холодної погоди", - пояснили в міністерстві.

Раніше глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що тема переговорів може бути використана президентом РФ Владіміром Путіним для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.

Нагадаємо, нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

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Велика Британія

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