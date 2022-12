Міноборони Британії показало, з чим українські військові повертаються з навчання

Міністерство оборони Великої Британії показало світлини з українськими військовими, які завершують навчання в країні та отримують комплект спорядження для подальшої служби в Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"Українські новобранці, які проходять підготовку у Великій Британії, отримують спорядження для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за свободу свого народу", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Ukrainian recruits training in the UK are issued kit in preparation for their return to Ukraine where they will fight to free their nation.



As the temperature plummets, recruits are given cold weather clothing in addition to the regular kit.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/CWqcGjA43y