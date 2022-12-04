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Минобороны Британии показало, с чем украинские военные возвращаются с обучения

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Воскресенье, 4 декабря 2022, 15:56

Министерство обороны Великобритании показало фотографии с украинскими военными, которые завершают обучение в стране и получают комплект снаряжения для дальнейшей службы в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Украинские новобранцы, которые проходят подготовку в Великобритании, получают снаряжение для подготовки к возвращению в Украину, где они будут бороться за свободу своего народа", - говорится в сообщении в Twitter.

"В связи с резким снижением температуры новобранцам дополнительно к обычному комплекту выдается одежда для холодной погоды", - пояснили в министерстве.

Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что тема переговоров может быть использована президентом РФ Владимиром Путиным для пополнения запасов своих войск перед началом нового наступления.

Ранее сообщалось, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.

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Великобритания

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