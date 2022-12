Минобороны Британии показало, с чем украинские военные возвращаются с обучения

Министерство обороны Великобритании показало фотографии с украинскими военными, которые завершают обучение в стране и получают комплект снаряжения для дальнейшей службы в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Украинские новобранцы, которые проходят подготовку в Великобритании, получают снаряжение для подготовки к возвращению в Украину, где они будут бороться за свободу своего народа", - говорится в сообщении в Twitter.

Ukrainian recruits training in the UK are issued kit in preparation for their return to Ukraine where they will fight to free their nation.



As the temperature plummets, recruits are given cold weather clothing in addition to the regular kit.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/CWqcGjA43y