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У Чарльза ІІІ знову кинули яйце, ймовірного нападника затримали

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Вівторок, 6 грудня 2022, 18:15

Поліція англійського графства Бедфордшир затримала 20-річного чоловіка, який, як стверджується, намагався кинути яйце в британського короля Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інцидент стався під час зустрічі Чарльза ІІІ з представниками громадськості в місті Лутон, що за майже 50 кілометрів на північ від Лондона.

Після того як у короля нібито було кинуте яйце, охорона відвела його в інше місце, й Чарльз продовжив рукостискання з представниками громадськості.

Чарльз ІІІ багато подорожує Британією у ролі монарха, яким став після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, у вересні.

У вівторок він повинен був відвідати кілька об'єктів в Лутоні, в тому числі транзитну станцію і сикхський молитовний будинок.

Нагадаємо, в листопаді під час візиту Чарльза та його дружини Камілли до Йорку, що на півночі Англії, був заарештований 23-річний чоловік, що кидав яйця в королівське подружжя.

Пізніше його звільнили з-під варти під заставу.

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Велика Британія

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