У Чарльза ІІІ знову кинули яйце, ймовірного нападника затримали

Поліція англійського графства Бедфордшир затримала 20-річного чоловіка, який, як стверджується, намагався кинути яйце в британського короля Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інцидент стався під час зустрічі Чарльза ІІІ з представниками громадськості в місті Лутон, що за майже 50 кілометрів на північ від Лондона.

Після того як у короля нібито було кинуте яйце, охорона відвела його в інше місце, й Чарльз продовжив рукостискання з представниками громадськості.

A man in his 20s has been arrested after an egg was allegedly thrown in the direction of King Charles during a walkabout in Luton. pic.twitter.com/XzmFHRBVZX