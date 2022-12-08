"Дождь" припинять транслювати і в інших країнах ЄС після позбавлення ліцензії

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припиняють мовлення російського телеканалу "Дождь", якому анулювали ліцензію.

Про це пише "Європейська правда".

Латвійський регулятор ухвалив рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку.

Також повідомлялося, що представник телеканалу "Дождь" вимагав виступати російською мовою на засіданні латвійського регулятора, де розглядали справу про адміністративне порушення.

Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

"Він був включений до списку програм, що ретранслюються мовниками телепрограм, які надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіапослуг за запитом, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення "Дождя" він із 8 грудня не буде доступним і в Литві", - повідомила Литовська комісія з радіо і телебачення, пише Delfi.

В Естонії телеканал "Дождь" транслювали три оператори і всі вони також припинять його мовлення з 8 грудня, пише Postimees.

Раніше повідомлялося, що поліція безпеки Естонії анулювала посвідку на проживання керівника порталу "Балтія", російського громадянина Александра Корнілова, звинувативши його в обслуговуванні інтересів Кремля.