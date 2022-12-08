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"Дождь" прекратят транслировать и в других странах ЕС после лишения лицензии

Четверг, 8 декабря 2022, 11:56

Эстония и Литва следом за Латвией с 8 декабря прекращают вещание российского телеканала "Дождь", которому аннулировали лицензию.

Об этом пишет "Европейская правда".

Латвийский регулятор принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Также сообщалось, что представитель телеканала "Дождь" требовал выступать на русском языке на заседании латвийского регулятора, где рассматривали дело об административном нарушении.

Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых вещателями телепрограмм, предоставляющих услуги в Латвии, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступный на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению, пишет Delfi.

В Эстонии телеканал "Дождь" транслировали три оператора и все они также прекратят его вещание с 8 декабря, пишет Postimees.

Ранее сообщалось, что полиция безопасности Эстонии аннулировала вид на жительство руководителя портала "Балтия", российского гражданина Александра Корнилова, обвинив его в обслуживании интересов Кремля.

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