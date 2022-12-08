Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Під час пленарної сесії Європейського парламенту в Страсбурзі наступного тижня депутати обговорюватимуть гуманітарну ситуацію в Україні та 90-ті роковини Голодомору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з графіком засідання Європарламенту, вранці 15 грудня відбудуться дебати про гуманітарну ситуацію в Україні у зв'язку з атаками Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

"Оскільки цілями російських ударів є такі об'єкти, як школи, лікарні та електростанції, Україна постає перед потенційно катастрофічною гуманітарною ситуацією напередодні зими, оскільки люди ризикують залишитися без даху над головою, води та електроенергії, а також зазнати смертей та руйнувань", – зазначається в повідомленні Європарламенту.

Водночас євродепутати також мають обговорити й проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору геноцидом. "Голодомор був нав'язаним Радянським Союзом голодом, який вбив мільйони українців у 1932-1933 роках", – вказується в повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови визнали Голодомор геноцидом українського народу, а парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства і українського народу.

30 листопада німецький Бундестаг також проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти визнання Голодомору геноцидом.