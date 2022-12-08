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Европарламент рассмотрит резолюцию о признании Голодомора геноцидом

Четверг, 8 декабря 2022, 18:27

Во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге на следующей неделе депутаты будут обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине и 90-ю годовщину Голодомора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно графику заседания Европарламента, утром 15 декабря состоятся дебаты о гуманитарной ситуации в Украине в связи с атаками России на объекты критической инфраструктуры.

"Поскольку целями российских ударов являются такие объекты, как школы, больницы и электростанции, Украина стоит перед потенциально катастрофической гуманитарной ситуацией накануне зимы, поскольку люди рискуют остаться без крыши над головой, воды и электроэнергии, а также подвергнуться смертям и разрушениям", - отмечается в сообщении Европарламента.

В то же время евродепутаты также должны обсудить и проголосовать за резолюцию о признании Голодомора геноцидом. "Голодомор был навязанным Советским Союзом голодом, который убил миллионы украинцев в 1932-1933 годах", - указывается в сообщении.

Напомним, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечности и украинского народа.

Немецкий Бундестаг 30 ноября проголосовал за резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

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Европарламент Геноцид

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