У посольстві США розповіли, як під новорічний обстріл РФ думали про "русский военный корабль"

Американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час обрали фразою року послання для російського корабля.

Про це розповіли в офіційному Twitter посольства США, пише "Європейська правда".

"В укритті сьогодні серед ночі, під час безжальних обстрілів РФ по Україні, дипломати американського посольства у Києві провели опитування щодо нашої улюбленої фрази 2022 року. Переможцем, без несподіванки, стало "Русский военный корабль…", - зазначили у посольстві.

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: "Русский военный корабль…"