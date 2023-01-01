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У посольстві США розповіли, як під новорічний обстріл РФ думали про "русский военный корабль"

Неділя, 1 січня 2023, 09:31

Американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час обрали фразою року послання для російського корабля. 

Про це розповіли в офіційному Twitter посольства США, пише "Європейська правда".

"В укритті сьогодні серед ночі, під час безжальних обстрілів РФ по Україні, дипломати американського посольства у Києві провели опитування щодо нашої улюбленої фрази 2022 року. Переможцем, без несподіванки, стало "Русский военный корабль…", - зазначили у посольстві.

Читачі у коментарях прийшли нагадати повний англомовний текст послання для російського корабля та просити про більше видів озброєння, які Вашингтон поки не готовий надавати.

 

Як відомо, в ніч на 1 січня РФ здійснила кілька хвиль ударів по Україні ракетами й "Шахедами". На ранок у Київській міській військовій адміністрації відзвітували про 32 збиті цілі лише над Києвом, Повітряні сили кажуть про 45 збитих "Шахедів" над Україною.

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Війна з РФ США

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