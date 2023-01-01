В посольстве США рассказали, как под новогодний обстрел РФ думали о "русском военном корабле"

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время выбрали "фразой года" послание для российского корабля.

Об этом рассказали в официальном Twitter посольства США, пишет "Европейская правда".

"В укрытии сегодня среди ночи, во время безжалостных обстрелов РФ по Украине, дипломаты американского посольства в Киеве провели опрос относительно нашей любимой фразы 2022 года. Победителем, без неожиданности, стало "Русский военный корабль...", - отметили в посольстве.

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: "Русский военный корабль…" — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

Читатели в комментариях пришли напомнить полный англоязычный текст послания и просить о большем количестве видов вооружения, которые Вашингтон пока не готов предоставлять.

Как известно, в ночь на 1 января РФ осуществила несколько волн ударов по Украине ракетами и "Шахедами". На утро в Киевской городской военной администрации отчитались о 32 сбитых целях только над Киевом, Воздушные силы говорят о 45 сбитых "Шахедах" над Украиной.