В посольстве США рассказали, как под новогодний обстрел РФ думали о "русском военном корабле"

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время выбрали "фразой года" послание для российского корабля.

Об этом рассказали в официальном Twitter посольства США, пишет "Европейская правда".

"В укрытии сегодня среди ночи, во время безжалостных обстрелов РФ по Украине, дипломаты американского посольства в Киеве провели опрос относительно нашей любимой фразы 2022 года. Победителем, без неожиданности, стало "Русский военный корабль...", - отметили в посольстве.

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: "Русский военный корабль…"