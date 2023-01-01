Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В посольстве США рассказали, как под новогодний обстрел РФ думали о "русском военном корабле"

Воскресенье, 1 января 2023, 09:31

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время выбрали "фразой года" послание для российского корабля. 

Об этом рассказали в официальном Twitter посольства США, пишет "Европейская правда".

"В укрытии сегодня среди ночи, во время безжалостных обстрелов РФ по Украине, дипломаты американского посольства в Киеве провели опрос относительно нашей любимой фразы 2022 года. Победителем, без неожиданности, стало "Русский военный корабль...", - отметили в посольстве.

Читатели в комментариях пришли напомнить полный англоязычный текст послания и просить о большем количестве видов вооружения, которые Вашингтон пока не готов предоставлять.

Как известно, в ночь на 1 января РФ осуществила несколько волн ударов по Украине ракетами и "Шахедами". На утро в Киевской городской военной администрации отчитались о 32 сбитых целях только над Киевом, Воздушные силы говорят о 45 сбитых "Шахедах" над Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США

Статьи

видео

Победы и вызовы 2022 года, международный прогноз для Украины на 2023 год

Украина – кандидат в ЕС, но впереди переговоры. Мы подали заявку на вступление в НАТО, но имеем проблемную Венгрию...
31 декабря 2022 — Европейская правда

Юг и Восток поверили в НАТО и требуют реформ: что думают регионы о будущем Украины

Вера украинцев в реальность вступления в НАТО - выше, чем в ЕС! При этом евроскептические регионы наиболее связывают евроинтеграцию и реформы.
30 декабря 2022 — Петр Бурковский, Сергей Сидоренко

Более осторожная Европа: пойдет ли ЕС на создание механизма конфискации российских активов

Механизм конфискации и изъятия российских активов, одобренный Сенатом США, может стимулировать ЕС к более решительным шагам в этом направлении (укр.).
30 декабря 2022 — Иван Городиский, Софbя Косаревич, Центр Днестрянского